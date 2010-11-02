после проводки по счету посмотрите)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:48
Додано: Пон 18 тра, 2020 02:42
Обанк - КБ максииум 500грн(400) или безлимит что ли?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 18 тра, 2020 07:18
Re: Идея Банк
А
PS. Долистайте до конца файла
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:13
proftpd66
Больше 500 - не выйдет.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 11:44
Re: Идея Банк
В тарифах:
"на Рахунок нищого рівня" - нищівний рівень?
Додано: Вів 19 тра, 2020 11:58
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:16
Хто відкрив "Brown Card":
яка абонплата при відкритті та скільки коштує поповнення через p2p?
На сайті таку інформацію знайти не можу
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:27
Re: Идея Банк
Чого це іде почала телефонувати і лякати, що карантин -не карантин, треба платити кредити? Бо скоро Р.Д. Минулого місяця такого не було, затримок з погашенням не було.
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:35
Кочевник Не беріть близько до серця. Я не думаю, що тут особистістний підхід. Мені також дзвонили, причому що я нещодавно поводив в 0 обі кредитки. Очевидно зараз в них така компанія.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:37
Кочевник
Они идиоты - мне в прошлом месяце дважды звонили (один раз робот, второй раз не взял), типа надо гасить, несмотря ни на что. Хотя у меня по сроку в конце апреля гасить в льготном периоде было нечего. Да и сам кредит по карте был мизерным.
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