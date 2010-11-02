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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1799180018011802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:53

Re: Идея Банк

  asteriks написав:Brown Card

https://ideabank.ua/ru/payment-cards/pl ... rd-blanche
В самом низу страницы подробно.
Или вот прямая ссыль https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2%29_2.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:24

Re: Идея Банк

Як поповнити це чудо через Мастерпас? Ввожу OTP пароль і кнопка продовжити стає неактивною
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:49

это вы в о.банке вводите? Он глючный.
Попробуйте старый https://ideaonline.ua
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:53

  Амвросий написав:это вы в о.банке вводите? Он глючный.
Попробуйте старый https://ideaonline.ua

Як там зареєструватися? Бо я зареєстрований виключно в О.банці.
Кочевник
 
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