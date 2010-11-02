В самом низу страницы подробно.
Или вот прямая ссыль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:53
Re: Идея Банк
В самом низу страницы подробно.
Или вот прямая ссыль
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:24
Re: Идея Банк
Як поповнити це чудо через Мастерпас? Ввожу OTP пароль і кнопка продовжити стає неактивною
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:49
это вы в о.банке вводите? Он глючный.
Попробуйте старый
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:53
Як там зареєструватися? Бо я зареєстрований виключно в О.банці.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:17
получається Ідея має аж три ібанкінги?
ось цей я знаю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:33
Re: Идея Банк
new - це веб-версія "о.банки".
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