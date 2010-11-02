Додано: Пон 25 тра, 2020 07:54

Только что видел удивительную вещь, которая настолько меня озадачила, что решил поделиться с народом.В общем, купил я с утра на пробу талон бензина на Toplyvo UA. Заплатил КБО.Поскольку у меня с самой выдачи карты СМС-ки не приходят (и все мои попытки исправить эту ситуацию так ни к чему и не привели), решил зайти в новый интернет-банк (тот, который веб-версия О.банк -) и посмотреть остаток. Зашел - и обалдел. Остаток был на 100 с чем-то гривень меньше (я не сделал скрин, т.к. растерялся). Я быстренько начал просматривать все операции, считать с калькулятором - вроде все правильно. А остаток - не идет.После чего зашел в мобильное приложение О.банк - там правильный остаток.В полном недоумении закрываю страницу веб-интернет-банка, открываю снова, захожу... Остаток нормальный, как должен быть."Что это было?" Нет, мне не померещилось, я четко видел неправильную цифру - и использованной суммы, и доступной.