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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1799180018011802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:53

Re: Идея Банк

  asteriks написав:Brown Card

https://ideabank.ua/ru/payment-cards/pl ... rd-blanche
В самом низу страницы подробно.
Или вот прямая ссыль https://cdn.ideabank.ua/sites/default/f ... 2%29_2.pdf
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:24

Re: Идея Банк

Як поповнити це чудо через Мастерпас? Ввожу OTP пароль і кнопка продовжити стає неактивною
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:49

это вы в о.банке вводите? Он глючный.
Попробуйте старый https://ideaonline.ua
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:53

  Амвросий написав:это вы в о.банке вводите? Он глючный.
Попробуйте старый https://ideaonline.ua

Як там зареєструватися? Бо я зареєстрований виключно в О.банці.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:17

  Амвросий написав:это вы в о.банке вводите? Он глючный.
Попробуйте старый https://ideaonline.ua


получається Ідея має аж три ібанкінги?

ось цей я знаю https://new.ideaonline.ua/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:33

Re: Идея Банк

new - це веб-версія "о.банки".
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:24

а что с продажей, продали или не продали?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:52

Амвросий
Нет, юрконтрол изменений не кажет
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 07:54

Только что видел удивительную вещь, которая настолько меня озадачила, что решил поделиться с народом.
В общем, купил я с утра на пробу талон бензина на Toplyvo UA. Заплатил КБО.
Поскольку у меня с самой выдачи карты СМС-ки не приходят (и все мои попытки исправить эту ситуацию так ни к чему и не привели), решил зайти в новый интернет-банк (тот, который веб-версия О.банк - https://new.ideaonline.ua/) и посмотреть остаток. Зашел - и обалдел. Остаток был на 100 с чем-то гривень меньше (я не сделал скрин, т.к. растерялся). Я быстренько начал просматривать все операции, считать с калькулятором - вроде все правильно. А остаток - не идет.
После чего зашел в мобильное приложение О.банк - там правильный остаток.
В полном недоумении закрываю страницу веб-интернет-банка, открываю снова, захожу... Остаток нормальный, как должен быть.

"Что это было?" Нет, мне не померещилось, я четко видел неправильную цифру - и использованной суммы, и доступной.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 08:36

Искатель
они оба глючные и сырые, веб-версия особенно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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