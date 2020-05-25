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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:17
После 3х месячного депо получилось оформить карту с лимитом (10тыс), но вот вышло недоразумение, в место КБО дали белую со страховкой, понимаю сам затупил или менеджер голову задурил, вот теперь думаю?... Как оформить КБО и закрыть КБВ со страховкой без потери лимита и других нисчаков.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:49
vpchelko
Прям гипноз банкстера чувствуется.
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