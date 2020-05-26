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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:17
После 3х месячного депо получилось оформить карту с лимитом (10тыс), но вот вышло недоразумение, в место КБО дали белую со страховкой, понимаю сам затупил или менеджер голову задурил, вот теперь думаю?... Как оформить КБО и закрыть КБВ со страховкой без потери лимита и других нисчаков.
Есть идеи?
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vpchelko
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:49
vpchelko
Прям гипноз банкстера чувствуется.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:06
Робот опять звонил напомнить про очередной платёж, хотя у меня его срок в конце июня. Феерические идиоты...
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Vorlon
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Додано: Сер 27 тра, 2020 12:43
Vorlon написав:
Робот опять звонил напомнить про очередной платёж, хотя у меня его срок в конце июня. Феерические идиоты...
Аналогічно. По КБ-онлайн хіба вийти в 0, щоб не платити страховку.
Через пару хв після робота дзвінок, слухаю гудки, тоді з'єднують - пропонують кредит готівкою від ідеї (жива людина). Також не зрозумілий алгоритм - якщо я вкладник під фонд.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:36
Ой+ написав:
від ідеї (жива людина)
Яку суму пропонувала?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 27 тра, 2020 16:13
Квесторе_поверніться 30000
Умови не слухав
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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