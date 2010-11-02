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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1800180118021803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:17

Re: Идея Банк

После 3х месячного депо получилось оформить карту с лимитом (10тыс), но вот вышло недоразумение, в место КБО дали белую со страховкой, понимаю сам затупил или менеджер голову задурил, вот теперь думаю?... Как оформить КБО и закрыть КБВ со страховкой без потери лимита и других нисчаков.

Есть идеи?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:49

vpchelko
Прям гипноз банкстера чувствуется. :D
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:06

Робот опять звонил напомнить про очередной платёж, хотя у меня его срок в конце июня. Феерические идиоты...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:43

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Робот опять звонил напомнить про очередной платёж, хотя у меня его срок в конце июня. Феерические идиоты...


Аналогічно. По КБ-онлайн хіба вийти в 0, щоб не платити страховку.
Через пару хв після робота дзвінок, слухаю гудки, тоді з'єднують - пропонують кредит готівкою від ідеї (жива людина). Також не зрозумілий алгоритм - якщо я вкладник під фонд.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:36

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:від ідеї (жива людина)

Яку суму пропонувала?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:13

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Умови не слухав
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:52

Ой+
У них правая рука не знает что делает левая.
Депо под фонд, 2 кредитки, ну смысл парить еще кредть?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:51

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:У них правая рука не знает что делает левая.
Депо под фонд, 2 кредитки, ну смысл парить еще кредть?


Напевно немає якоїсь єдиної програми типа пресловутого корезоїда, яка зводить до одного знаменника різні дані і відповідно формує якусь тактику і стратегію щодо клієнта. Хоча в той же час влаштовують їхні продукти - нема якихось особливих "пікнічків", але і проколів крім місцями туповатого сервісу не було.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:16

Re: Идея Банк

Подскажите, погашение кредитки CBW P2P-переводом с другого банка, (например с Коко-Дебетки), осуществляется без комиссии? Или лучше СЭП-ом с по "Реквізити для переказу коштів на поточний банківський рахунок в національній валюті"?
vpchelko
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