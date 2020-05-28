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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1801180218031804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:31

  vpchelko написав:Подскажите, погашение кредитки CBW P2P-переводом с другого банка, (например с Коко-Дебетки), осуществляется без комиссии? Или лучше СЭП-ом с по "Реквізити для переказу коштів на поточний банківський рахунок в національній валюті"?

Гасил КВО сегодня с моно р2р, с ощада по реквизитам, все в 10 утра провелось идеей и погасило кредитку
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:13

  pavyak написав:
  vpchelko написав:Подскажите, погашение кредитки CBW P2P-переводом с другого банка, (например с Коко-Дебетки), осуществляется без комиссии? Или лучше СЭП-ом с по "Реквізити для переказу коштів на поточний банківський рахунок в національній валюті"?

Гасил КВО сегодня с моно р2р, с ощада по реквизитам, все в 10 утра провелось идеей и погасило кредитку

В принципе, с моно тоже можно сэпить. Другое дело, на Идею манисэнд зачисляется тоже быстро и особой разницы нет.
Bosstone
 
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  #<1 ... 1801180218031804
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