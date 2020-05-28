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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:31
vpchelko написав:
Подскажите, погашение кредитки CBW P2P-переводом с другого банка, (например с Коко-Дебетки), осуществляется без комиссии? Или лучше СЭП-ом с по "Реквізити для переказу коштів на поточний банківський рахунок в національній валюті"?
Гасил КВО сегодня с моно р2р, с ощада по реквизитам, все в 10 утра провелось идеей и погасило кредитку
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pavyak
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:13
pavyak написав: vpchelko написав:
Подскажите, погашение кредитки CBW P2P-переводом с другого банка, (например с Коко-Дебетки), осуществляется без комиссии? Или лучше СЭП-ом с по "Реквізити для переказу коштів на поточний банківський рахунок в національній валюті"?
Гасил КВО сегодня с моно р2р, с ощада по реквизитам, все в 10 утра провелось идеей и погасило кредитку
В принципе, с моно тоже можно сэпить. Другое дело, на Идею манисэнд зачисляется тоже быстро и особой разницы нет.
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Bosstone
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Чет 28 тра, 2020 20:28
Julio
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