vpchelko написав:Подскажите, погашение кредитки CBW P2P-переводом с другого банка, (например с Коко-Дебетки), осуществляется без комиссии? Или лучше СЭП-ом с по "Реквізити для переказу коштів на поточний банківський рахунок в національній валюті"?
Гасил КВО сегодня с моно р2р, с ощада по реквизитам, все в 10 утра провелось идеей и погасило кредитку
vpchelko написав:Подскажите, погашение кредитки CBW P2P-переводом с другого банка, (например с Коко-Дебетки), осуществляется без комиссии? Или лучше СЭП-ом с по "Реквізити для переказу коштів на поточний банківський рахунок в національній валюті"?
Гасил КВО сегодня с моно р2р, с ощада по реквизитам, все в 10 утра провелось идеей и погасило кредитку
В принципе, с моно тоже можно сэпить. Другое дело, на Идею манисэнд зачисляется тоже быстро и особой разницы нет.