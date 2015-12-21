vpchelko написав:Подскажите, погашение кредитки CBW P2P-переводом с другого банка, (например с Коко-Дебетки), осуществляется без комиссии? Или лучше СЭП-ом с по "Реквізити для переказу коштів на поточний банківський рахунок в національній валюті"?
Гасил КВО сегодня с моно р2р, с ощада по реквизитам, все в 10 утра провелось идеей и погасило кредитку
vpchelko написав:Подскажите, погашение кредитки CBW P2P-переводом с другого банка, (например с Коко-Дебетки), осуществляется без комиссии? Или лучше СЭП-ом с по "Реквізити для переказу коштів на поточний банківський рахунок в національній валюті"?
Гасил КВО сегодня с моно р2р, с ощада по реквизитам, все в 10 утра провелось идеей и погасило кредитку
В принципе, с моно тоже можно сэпить. Другое дело, на Идею манисэнд зачисляется тоже быстро и особой разницы нет.
pavyak написав:Искатель Если вы КВО выводите в ноль в конце месяца, то в чем смысл 5 дней не пользоваться?
Расчетная дата 4-е число. Хочу, чтобы на РД тоже был ноль по карте. Неправ?
Только что подумал: а зачем я это делаю?... Скорее всего, чтобы не заморачиваться и не следить, сколько там в льготном периоде надо гасить. А так - ноль он и в Африке ноль. Тем более,что 4 дня можно было раньше обойтись без онлайн-оплат. А теперь, когда есть New Card Укрсиба, и подавно.
Чтобы не заморачиваться - надо было идти не 4 числа за картой, а в конце месяца или максимум 1-го
А разве это спасает от:
Искатель написав:и не следить, сколько там в льготном периоде надо гасить
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