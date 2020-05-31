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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:35
ukrprom2014 написав:
Не, будет в результате примерно 13-15$ в зависимости от суммы.
Из всех вариантов у меня был Примат самый дешевый 12 $.
В УкрСибе на пакете ДеЛюкс 0.8% мин. 5 евро юзаю
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