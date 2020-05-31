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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1802180318041805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:35

Re: Идея Банк

ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:
  Mavr написав:Вот тут в тарифах утверждается что свифт стоит 0.15% в Идее. Кто реально отправлял свифтом, оно так и есть?


https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0

Не, будет в результате примерно 13-15$ в зависимости от суммы.
Из всех вариантов у меня был Примат самый дешевый 12 $.
В УкрСибе на пакете ДеЛюкс 0.8% мин. 5 евро юзаю
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:10

Re: Идея Банк

  Faceless написав:пакете ДеЛюкс

А цена пакета делюкс :))
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:20

  Vorlon написав:
  Искатель написав:чтобы не заморачиваться

Чтобы не заморачиваться - надо было идти не 4 числа за картой, а в конце месяца или максимум 1-го :)

"Хорошая мыслЯ приходит опослЯ". Да, надо было :) Но уже вот так.
Искатель
 
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  #<1 ... 1802180318041805
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