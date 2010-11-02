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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1802180318041805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:35

Re: Идея Банк

ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:
  Mavr написав:Вот тут в тарифах утверждается что свифт стоит 0.15% в Идее. Кто реально отправлял свифтом, оно так и есть?


https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0

Не, будет в результате примерно 13-15$ в зависимости от суммы.
Из всех вариантов у меня был Примат самый дешевый 12 $.
В УкрСибе на пакете ДеЛюкс 0.8% мин. 5 евро юзаю
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:10

Re: Идея Банк

  Faceless написав:пакете ДеЛюкс

А цена пакета делюкс :))
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:20

  Vorlon написав:
  Искатель написав:чтобы не заморачиваться

Чтобы не заморачиваться - надо было идти не 4 числа за картой, а в конце месяца или максимум 1-го :)

"Хорошая мыслЯ приходит опослЯ". Да, надо было :) Но уже вот так.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:50

Re: Идея Банк

greenozon написав:
  Mavr написав:Вот тут в тарифах утверждается что свифт стоит 0.15% в Идее. Кто реально отправлял свифтом, оно так и есть?


https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Ну так я из этой таблички и взял этот PDF-ник хотелось бы узнать ничего ли не изменилось. Тарифы меняются как погода
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:55

Искатель
Может я не прав , то исправьте. Все что потрачено в вашем случае до 5 числа надо погасить до следующего 5 числа. Вы гасите в ноль до 1-го чтоб не платить абонку, возможно страховку. Так зачем обрезать 5 дней из 30 льготного периода, если передумаете гасить в ноль, то загасите этот предыдущий период.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:15

  pavyak написав:Искатель
Может я не прав , то исправьте. Все что потрачено в вашем случае до 5 числа надо погасить до следующего 5 числа. Вы гасите в ноль до 1-го чтоб не платить абонку, возможно страховку. Так зачем обрезать 5 дней из 30 льготного периода, если передумаете гасить в ноль, то загасите этот предыдущий период.

Вы знаете... Наверно, Вы правы. Я гашу до 1-го, чтобы не платить абонку, а вот потом... Это что-то я себе намудрил.
Если честно... я уже не вспомню ход своих мыслей тогда, в начале декабря, когда получал CBO...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:17

Банк добавился в новую MC Більше. Старые баллы в наличии.
Vorlon
 
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