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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:35
ukrprom2014 написав:
Не, будет в результате примерно 13-15$ в зависимости от суммы.
Из всех вариантов у меня был Примат самый дешевый 12 $.
В УкрСибе на пакете ДеЛюкс 0.8% мин. 5 евро юзаю
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Faceless
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:10
Faceless написав:
пакете ДеЛюкс
А цена пакета делюкс
)
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ukrprom2014
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Додано: Пон 01 чер, 2020 14:20
Vorlon написав: Искатель написав:
чтобы не заморачиваться
Чтобы не заморачиваться - надо было идти не 4 числа за картой, а в конце месяца или максимум 1-го
"Хорошая мыслЯ приходит опослЯ". Да, надо было
Но уже вот так.
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Искатель
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:50
Ну так я из этой таблички и взял этот PDF-ник
хотелось бы узнать ничего ли не изменилось. Тарифы меняются как погода
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Mavr
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Додано: Пон 01 чер, 2020 18:55
Искатель
Может я не прав , то исправьте. Все что потрачено в вашем случае до 5 числа надо погасить до следующего 5 числа. Вы гасите в ноль до 1-го чтоб не платить абонку, возможно страховку. Так зачем обрезать 5 дней из 30 льготного периода, если передумаете гасить в ноль, то загасите этот предыдущий период.
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pavyak
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Додано: Пон 01 чер, 2020 19:15
pavyak написав:Искатель
Может я не прав , то исправьте. Все что потрачено в вашем случае до 5 числа надо погасить до следующего 5 числа. Вы гасите в ноль до 1-го чтоб не платить абонку, возможно страховку. Так зачем обрезать 5 дней из 30 льготного периода, если передумаете гасить в ноль, то загасите этот предыдущий период.
Вы знаете... Наверно, Вы правы. Я гашу до 1-го, чтобы не платить абонку, а вот потом... Это что-то я себе намудрил.
Если честно... я уже не вспомню ход своих мыслей тогда, в начале декабря, когда получал CBO...
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Додано: Пон 01 чер, 2020 22:17
Банк добавился в новую MC Більше. Старые баллы в наличии.
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Vorlon
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