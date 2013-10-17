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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:55
Vorlon написав:
Банк добавился в новую MC Більше. Старые баллы в наличии.
Ще би в програму щось цікавого добавилось.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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