Ще би в програму щось цікавого добавилось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:55
Re: Идея Банк
Ще би в програму щось цікавого добавилось.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:52
Re: Идея Банк
если покупка проведется в РД, её гасить в тот же день, шоб не попасть на абонку или до следующей РД?
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:04
Угу
Но ток чо торопиться гаситься то если нема страховки?
Вот если вы понакупали в этом мес от 4000 грн, то положив вместо погашения эти гроши на месяц на ВК под 9.5%, вы заработаете больше 25грн чистыми. Ну а через месяц и загасите с ВК долг этого периода
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:08
Увы, есть страховка
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