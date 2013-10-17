RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1803180418051806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:55

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Банк добавился в новую MC Більше. Старые баллы в наличии.


Ще би в програму щось цікавого добавилось.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3424
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:52

Re: Идея Банк

если покупка проведется в РД, её гасить в тот же день, шоб не попасть на абонку или до следующей РД?
Hack-Stock
 
Повідомлень: 540
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:04

  Hack-Stock написав:если покупка проведется в РД, её гасить в тот же день, шоб не попасть на абонку или до следующей РД?

Угу
Но ток чо торопиться гаситься то если нема страховки?
Вот если вы понакупали в этом мес от 4000 грн, то положив вместо погашения эти гроши на месяц на ВК под 9.5%, вы заработаете больше 25грн чистыми. Ну а через месяц и загасите с ВК долг этого периода :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31559
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:08

  clientage написав:
  Hack-Stock написав:если покупка проведется в РД, её гасить в тот же день, шоб не попасть на абонку или до следующей РД?

Угу
Но ток чо торопиться гаситься то если нема страховки?
Вот если вы понакупали в этом мес от 4000 грн, то положив вместо погашения эти гроши на месяц на ВК под 9.5%, вы заработаете больше 25грн чистыми. Ну а через месяц и загасите с ВК долг этого периода :idea:

Увы, есть страховка
Hack-Stock
 
Повідомлень: 540
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1803180418051806
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, MASolomko, vitaliy1111, Искатель і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8644, 8645, 8646
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86457 10140657
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 15:32
MASolomko
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4084, 4085, 4086
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40856 4952205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 12:35
rollo
ОКСІ БАНК 1 ... 44, 45, 46
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
451 73863
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 09:06
miltador

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86458)
02.06.2020 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.