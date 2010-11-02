Ще би в програму щось цікавого добавилось.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:55
Re: Идея Банк
Ще би в програму щось цікавого добавилось.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:52
Re: Идея Банк
если покупка проведется в РД, её гасить в тот же день, шоб не попасть на абонку или до следующей РД?
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:04
Угу
Но ток чо торопиться гаситься то если нема страховки?
Вот если вы понакупали в этом мес от 4000 грн, то положив вместо погашения эти гроши на месяц на ВК под 9.5%, вы заработаете больше 25грн чистыми. Ну а через месяц и загасите с ВК долг этого периода
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:08
Увы, есть страховка
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:36
Re: Идея Банк
Когда то отправлял р2р через приложение 0.банка - списание было через на 2 рабочий день. Недавно попробовал ещё раз - списало по счету в тот же день. В приложении есть несколько вариантов отправки или что то поменяли?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:54
Re: Идея Банк
Я отправлял p2p в январе-феврале, а потом в апреле - всегда остаток сразу уменьшался.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:35
А есть какие-нибудь варианты вывода собственных средств из O-bank без комиссий? 12% на остаток выглядят привлекательно на фоне урезания от Форварда.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:51
Через молодшого Поляка
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, riwalir, v2k, vitaliy1111, Квесторе_поверніться і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|