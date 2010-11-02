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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1803180418051806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:55

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Банк добавился в новую MC Більше. Старые баллы в наличии.


Ще би в програму щось цікавого добавилось.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:52

Re: Идея Банк

если покупка проведется в РД, её гасить в тот же день, шоб не попасть на абонку или до следующей РД?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:04

  Hack-Stock написав:если покупка проведется в РД, её гасить в тот же день, шоб не попасть на абонку или до следующей РД?

Угу
Но ток чо торопиться гаситься то если нема страховки?
Вот если вы понакупали в этом мес от 4000 грн, то положив вместо погашения эти гроши на месяц на ВК под 9.5%, вы заработаете больше 25грн чистыми. Ну а через месяц и загасите с ВК долг этого периода :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:08

  clientage написав:
  Hack-Stock написав:если покупка проведется в РД, её гасить в тот же день, шоб не попасть на абонку или до следующей РД?

Угу
Но ток чо торопиться гаситься то если нема страховки?
Вот если вы понакупали в этом мес от 4000 грн, то положив вместо погашения эти гроши на месяц на ВК под 9.5%, вы заработаете больше 25грн чистыми. Ну а через месяц и загасите с ВК долг этого периода :idea:

Увы, есть страховка
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:36

Re: Идея Банк

Когда то отправлял р2р через приложение 0.банка - списание было через на 2 рабочий день. Недавно попробовал ещё раз - списало по счету в тот же день. В приложении есть несколько вариантов отправки или что то поменяли?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:54

Re: Идея Банк

  2XL написав:Когда то отправлял р2р через приложение 0.банка - списание было через на 2 рабочий день. Недавно попробовал ещё раз - списало по счету в тот же день. В приложении есть несколько вариантов отправки или что то поменяли?

Я отправлял p2p в январе-феврале, а потом в апреле - всегда остаток сразу уменьшался.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:35

А есть какие-нибудь варианты вывода собственных средств из O-bank без комиссий? 12% на остаток выглядят привлекательно на фоне урезания от Форварда.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:51

  Adast написав:А есть какие-нибудь варианты вывода собственных средств из O-bank без комиссий? 12% на остаток выглядят привлекательно на фоне урезания от Форварда.

Через молодшого Поляка
https://obank.com.ua/sites/default/files/obankpdf/tarifObank.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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