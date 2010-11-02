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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1804180518061807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:01

  ukrprom2014 написав:Adast
Какие ВЫ увидели комиссии на выход с о-банки??

У них в тарифах написано что только первые четыре месяца можно переводить без комиссии, а дальше только при условии трат на сумму 5000 в предыдущем месяце.

Я что-то упускаю?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:07

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:Какие ВЫ увидели комиссии на выход с о-банки??

Те же, что и все видят:
Вихідний переказ з картки/рахунку на
іншу картку/рахунок - в інші банки;

Сума безготівкових розрахунків за
попередній Календарний місяць більше
5000.00 грн.

не тарифікується

Сума безготівкових розрахунків за
попередній Календарний місяць менше
5000.00 грн.

0,5% мін 1 грн


Починаючи з 5 (п’ятого) місяця тариф залежить
від суми безготівкових розрахунків в
попередньому Календарному місяці
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:22

  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через молодшого Поляка

В смысле через другую карточку Идея Банк? Вроде только на них переводы бесплатные.
Я посмотрел, они все имеют какие-то недостатки в виде абонплаты либо комиссии на исходящие переводы.

А на білявку як дебетку не дивились?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:48

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Какие ВЫ увидели комиссии на выход с о-банки??

Те же, что и все видят:
Вихідний переказ з картки/рахунку на
іншу картку/рахунок - в інші банки;

Сума безготівкових розрахунків за
попередній Календарний місяць більше
5000.00 грн.

не тарифікується

Сума безготівкових розрахунків за
попередній Календарний місяць менше
5000.00 грн.

0,5% мін 1 грн


Починаючи з 5 (п’ятого) місяця тариф залежить
від суми безготівкових розрахунків в
попередньому Календарному місяці

Мова точно не лише про рідний сервіс?
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:56

Re: Идея Банк

  klug написав:Мова точно не лише про рідний сервіс?

Я так понимаю, что о родном. Неродные нужно тестить.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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