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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:01
ukrprom2014 написав:Adast
Какие ВЫ увидели комиссии на выход с о-банки??
У них в тарифах написано что только первые четыре месяца можно переводить без комиссии, а дальше только при условии трат на сумму 5000 в предыдущем месяце.
Я что-то упускаю?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:07
ukrprom2014 написав:
Какие ВЫ увидели комиссии на выход с о-банки??
Те же, что и все видят:
Вихідний переказ з картки/рахунку на
іншу картку/рахунок - в інші банки;
Сума безготівкових розрахунків за
попередній Календарний місяць більше
5000.00 грн.
не тарифікується
Сума безготівкових розрахунків за
попередній Календарний місяць менше
5000.00 грн.
0,5% мін 1 грн
Починаючи з 5 (п’ятого) місяця тариф залежить
від суми безготівкових розрахунків в
попередньому Календарному місяці
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:22
Adast написав: Квесторе_поверніться написав:
Через молодшого Поляка
В смысле через другую карточку Идея Банк? Вроде только на них переводы бесплатные.
Я посмотрел, они все имеют какие-то недостатки в виде абонплаты либо комиссии на исходящие переводы.
А на білявку як дебетку не дивились?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:05
Квесторе_поверніться написав:
А на білявку як дебетку не дивились?
Я так понимаю вы про Card Blanche Blue говорите?
У неё интересные условия - можно снимать переводить кредитные средства без комиссии и, в теории, до конца месяца обнулять задолженность картой О-банка что бы ничего не платить сверху.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:48
ingtrans написав: ukrprom2014 написав:
Какие ВЫ увидели комиссии на выход с о-банки??
Те же, что и все видят:
Вихідний переказ з картки/рахунку на
іншу картку/рахунок - в інші банки;
Сума безготівкових розрахунків за
попередній Календарний місяць більше
5000.00 грн.
не тарифікується
Сума безготівкових розрахунків за
попередній Календарний місяць менше
5000.00 грн.
0,5% мін 1 грн
Починаючи з 5 (п’ятого) місяця тариф залежить
від суми безготівкових розрахунків в
попередньому Календарному місяці
Мова точно не лише про рідний сервіс?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:56
klug написав:
Мова точно не лише про рідний сервіс?
Я так понимаю, что о родном.
Востаннє редагувалось ingtrans
в П'ят 05 чер, 2020 22:10, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:04
ingtrans
Дякую. Я хоч досі ще не клієнт, але прошу почистити, бо будемо мати черговий Жлобус-гейт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:10
klug написав:
Дякую. Я хоч досі ще не клієнт, але прошу почистити, бо будемо мати черговий Жлобус-гейт.
Я не могу понять какие у Глобуса могут быть претензии, он что, карты с процентом на остаток делал что бы ими никто не пользовался?)
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:14
У О.Банка,кстати, ещё нужно учитывать особенность начисления процентов 6/12.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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