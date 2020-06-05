|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 06:39
Финансовый иммунитет убрали...
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2047
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 чер, 2020 07:29
Bosstone написав: ingtrans написав:
У О.Банка,кстати, ещё нужно учитывать особенность начисления процентов 6/12.
Какую?
12% на постоянный минимальный остаток в течение месяца и 6% на все, что сверху.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1236
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6911
|1590340
|
|
|86590
|10155042
|
|
|16362
|2273329
|
|