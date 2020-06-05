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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1805180618071808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:39

Финансовый иммунитет убрали...
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 07:29

  Bosstone написав:
  ingtrans написав:У О.Банка,кстати, ещё нужно учитывать особенность начисления процентов 6/12.

Какую?

12% на постоянный минимальный остаток в течение месяца и 6% на все, что сверху.
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ingtrans
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