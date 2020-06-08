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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 06:39
Финансовый иммунитет убрали...
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Додано: Суб 06 чер, 2020 07:29
Bosstone написав: ingtrans написав:
У О.Банка,кстати, ещё нужно учитывать особенность начисления процентов 6/12.
Какую?
12% на постоянный минимальный остаток в течение месяца и 6% на все, что сверху.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:48
ingtrans написав:
12% на постоянный минимальный остаток в течение месяца и 6% на все, что сверху.
Я, кстати, искал вариант под 12%, О.банк отпадает из-за 6/12, Укргаз тоже 5/12. Остаётся только Sport с 12% независимо от минимального остатка. Больше вариантов нет?
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Регистрируйся по ссылке:
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Додано: Вів 09 чер, 2020 11:59
Striker написав: ingtrans написав:
12% на постоянный минимальный остаток в течение месяца и 6% на все, что сверху.
Я, кстати, искал вариант под 12%, О.банк отпадает из-за 6/12, Укргаз тоже 5/12. Остаётся только Sport с 12% независимо от минимального остатка. Больше вариантов нет?
КоКо кредитка от Форварда
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
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ramzes4
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Додано: Вів 09 чер, 2020 12:06
ramzes4 написав:
КоКо кредитка от Форварда
КоКо кредитка юзается для других целей.
Тем более, что я всё погашаю Форвардом, а мне надо резервный вариант, вдруг у Форварда проблемы с ИБ или ещё что-то. Есть Моня, но 10% маловато.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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