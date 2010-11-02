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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1805180618071808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:39

Финансовый иммунитет убрали...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 07:29

  Bosstone написав:
  ingtrans написав:У О.Банка,кстати, ещё нужно учитывать особенность начисления процентов 6/12.

Какую?

12% на постоянный минимальный остаток в течение месяца и 6% на все, что сверху.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:48

  ingtrans написав:12% на постоянный минимальный остаток в течение месяца и 6% на все, что сверху.

Я, кстати, искал вариант под 12%, О.банк отпадает из-за 6/12, Укргаз тоже 5/12. Остаётся только Sport с 12% независимо от минимального остатка. Больше вариантов нет?
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:59

  Striker написав:
  ingtrans написав:12% на постоянный минимальный остаток в течение месяца и 6% на все, что сверху.

Я, кстати, искал вариант под 12%, О.банк отпадает из-за 6/12, Укргаз тоже 5/12. Остаётся только Sport с 12% независимо от минимального остатка. Больше вариантов нет?

КоКо кредитка от Форварда
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
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  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:06

  ramzes4 написав:КоКо кредитка от Форварда

КоКо кредитка юзается для других целей. :)
Тем более, что я всё погашаю Форвардом, а мне надо резервный вариант, вдруг у Форварда проблемы с ИБ или ещё что-то. Есть Моня, но 10% маловато.
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Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:04

  Striker написав: Больше вариантов нет?

Дебитка КОКО на всех родственников и друзей - каждому по 50 грн. раздайте и пользуйтесь :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:18

Re: Идея Банк

Когда кешбеки начисляют?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:21

  vpchelko написав:Когда кешбеки начисляют?

Скоріш за усе сьогодні. Але бувало, що якщо напередодні траплялись свята, то і 11го числа
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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