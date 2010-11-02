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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1806180718081809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:38

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ukrprom2014
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Повідомлень: 1673
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:45

ukrprom2014
У меня пусто!
Vorlon
 
Повідомлень: 8394
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:48

Re: Идея Банк

Vorlon написав:ukrprom2014
У меня пусто!
Аналогично
lel
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 10.12.13
Подякував: 985 раз.
Подякували: 288 раз.
 
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