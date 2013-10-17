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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1806180718081809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:38

clientage
Зашел КБ по КБ Онлайн.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1674
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:45

ukrprom2014
У меня пусто!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:48

Re: Идея Банк

Vorlon написав:ukrprom2014
У меня пусто!
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lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:32

  ukrprom2014 написав:clientage
Зашел КБ по КБ Онлайн.

Операції/мсс в травні ті ж самі, що і в березні/квітні?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:59

де КБ, pies krew?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31639
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:04

  clientage написав:де КБ, pies krew?

Були затримки і до 15...чекаєм.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33811
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Подякував: 2 раз.
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