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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:38
clientage
Зашел КБ по КБ Онлайн.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 10 чер, 2020 23:45
ukrprom2014
У меня пусто!
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Vorlon
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Додано: Сер 10 чер, 2020 23:48
Vorlon написав:ukrprom2014
У меня пусто!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:32
ukrprom2014 написав:clientage
Зашел КБ по КБ Онлайн.
Операції/мсс в травні ті ж самі, що і в березні/квітні?
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KVV
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:59
де КБ, pies krew?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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- Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 11 чер, 2020 10:04
clientage написав:
де КБ, pies krew?
Були затримки і до 15...чекаєм.
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Квесторе_поверніться
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