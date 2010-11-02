а если я им так буду кредитку гасить? ...з затримкою
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:44
а если я им так буду кредитку гасить? ...з затримкою
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:32
Re: Идея Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 11 чер, 2020 12:24
Позвонил на горлинию насчет кэшбэка.
Ответ, дословно: "Кэшбэк может зачисляться на протяжении 10 рабочих дней. Сегодня только восьмой".
Любопытно не то, что не пришел. А то, что одним пришел, другим - нет. Такое ощущение, что они вручную его начисляют.
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