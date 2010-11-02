RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1807180818091810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:44

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:де КБ, pies krew?

Були затримки і до 15...чекаєм.

а если я им так буду кредитку гасить? ...з затримкою :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31641
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2515 раз.
Подякували: 3691 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:32

Re: Идея Банк

  clientage написав:...з затримкою

біжу за попкорном :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8655
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:24

Позвонил на горлинию насчет кэшбэка.
Ответ, дословно: "Кэшбэк может зачисляться на протяжении 10 рабочих дней. Сегодня только восьмой".
Любопытно не то, что не пришел. А то, что одним пришел, другим - нет. Такое ощущение, что они вручную его начисляют.
Искатель
 
Повідомлень: 3843
З нами з: 22.02.16
Подякував: 579 раз.
Подякували: 2057 раз.
 
Профіль
4
4
  #<1 ... 1807180818091810
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ramaz, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 677, 678, 679
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6788 877610
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 13:31
korovas2
Альфа-Банк 1 ... 8669, 8670, 8671
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86706 10171042
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 13:20
Rainbow
Юнекс Банк 1 ... 194, 195, 196
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
1953 30907
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 11:06
SILVER_UA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.