А када у вас РД, вернее, ИД?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:16
Re: Идея Банк
А када у вас РД, вернее, ИД?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:17
Да сижу я, сижу перед табличкой в Ёксель-моксель и с телефонной трубкой в руках. Помучал оператора, убедился, что все я рассчитал правильно, кроме... последняя операция провелась в июне, т.е., по идее, кэшбэк за нее пойдет в июньский... но все равно не пляшет (((
"Будем искать" (с. Бриллиантовая рука).
Просто имея на руках и КБО, и Нью-кард от Укрсиба, сами понимаете... некошерно, не по-свинорыльски терять на ровном месте
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:25
Re: Идея Банк
На момент коли була онлайновий КБ, то у виписці в офлайні не було.
Ні, тут не по проведенню, а по фактичній даті витрат, рахують кешбек.
Отримав дзвінок, наполегливо пропонували кредит готівкою під 15 %, але з комісіями. Думаю, що банки реально не мають кого кредитувати.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 11 чер, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:25
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:27
люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?
думал эти советы об ексцель- просто шутка
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:30
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:33
Re: Идея Банк
Дык экономики нет. Деньги тырятся из бюджета, банки как таковые вообще не понятно зачем.
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:35
Если б Вы всю жизнь проработали с цифрами и табличками... Вы бы реально получали кайф от понимания нюансов.
И потом... "до этого все было нормально" (знаете анекдот про мальчика, который начал говорить в 5 лет?)
А тут еще банк наеживает на ровном месте.
Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)
Зато какой кайф я получил, общаясь с тупой горлинией Идея-банка... это что-то.
Перезванивает мне девушка по имени А. и начинает говорить: "по такому-то МСС-коду начисляется столько-то... по такому - столько-то", короче, называет тарифы Карт Бланш Вайта... Умора.
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:37
Ну допитливі миллиметражисты ток с Ёксель могут все увидеть
А свині глушат по плащадям, причем с закрытыми хлазами, нагло
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:43
Подводя итог: все операции должны быть окешбечены. Но ... по факту сумма меньше. А почему? Вот в чем вопрос.
Предложили пойти в отделение, вот делать мне нечего...
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