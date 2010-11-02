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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:16
nickvp написав:
І ще, для цікавості, ще 28.05 в їх системах було видно що все сплатив (принаймні, так мені казала гарячка), а вже в цьому місяці - щось порахували по-новому
А када у вас РД, вернее, ИД?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:17
clientage написав: Искатель написав:
Осталось понять (кстати, а как это сделать?), по каким операциям не насчитали. И почему. Табличка в Excel есть, операции занесены.
ну только многофакторная оптимизация в Ёксель вас спасет
Да сижу я, сижу перед табличкой в Ёксель-моксель и с телефонной трубкой в руках. Помучал оператора, убедился, что все я рассчитал правильно, кроме... последняя операция провелась в июне, т.е., по идее, кэшбэк за нее пойдет в июньский... но все равно не пляшет (((
"Будем искать" (с. Бриллиантовая рука).
Просто имея на руках и КБО, и Нью-кард от Укрсиба, сами понимаете... некошерно, не по-свинорыльски терять на ровном месте
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Искатель
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:25
Stringer написав:
В выписке уже есть по всем картам.
тут синхронизация занимает до двух часов
На момент коли була онлайновий КБ, то у виписці в офлайні не було.
Искатель написав:
последняя операция провелась в июне, т.е., по идее, кэшбэк за нее пойдет в июньский...
Ні, тут не по проведенню, а по фактичній даті витрат, рахують кешбек.
Отримав дзвінок, наполегливо пропонували кредит готівкою під 15 %, але з комісіями. Думаю, що банки реально не мають кого кредитувати.
Востаннє редагувалось Ой+
в Чет 11 чер, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:25
clientage написав: nickvp написав:
І ще, для цікавості, ще 28.05 в їх системах було видно що все сплатив (принаймні, так мені казала гарячка), а вже в цьому місяці - щось порахували по-новому
А када у вас РД, вернее, ИД?
Все по стандарту - 01
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nickvp
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:27
люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?
думал эти советы об ексцель- просто шутка
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v57
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:30
v57 написав:
люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?
думал эти советы об ексцель- просто шутка
Не будьте столь критичны, некоторые товарищи от этого просто получают удовольствие
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antey718
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:33
Ой+ написав:
банки реально не мають кого кредитувати.
Дык экономики нет. Деньги тырятся из бюджета, банки как таковые вообще не понятно зачем.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:35
antey718 написав: v57 написав:
люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?
думал эти советы об ексцель- просто шутка
Не будьте столь критичны, некоторые товарищи от этого просто получают удовольствие
Если б Вы всю жизнь проработали с цифрами и табличками... Вы бы реально получали кайф от понимания нюансов.
И потом... "до этого все было нормально" (знаете анекдот про мальчика, который начал говорить в 5 лет?)
А тут еще банк наеживает на ровном месте.
Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)
Зато какой кайф я получил, общаясь с тупой горлинией Идея-банка... это что-то.
Перезванивает мне девушка по имени А. и начинает говорить: "по такому-то МСС-коду начисляется столько-то... по такому - столько-то", короче, называет тарифы Карт Бланш Вайта... Умора.
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Искатель
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:37
v57 написав:
люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?
думал эти советы об ексцель- просто шутка
Ну допитливі миллиметражисты ток с Ёксель могут все увидеть
А свині глушат по плащадям, причем с закрытыми хлазами, нагло
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:43
clientage написав: v57 написав:
люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?
думал эти советы об ексцель- просто шутка
Ну допитливі миллиметражисты ток с Ёксель могут все увидеть
А свині глушат по плащадям, причем с закрытыми хлазами, нагло
Подводя итог: все операции должны быть окешбечены. Но ... по факту сумма меньше. А почему? Вот в чем вопрос.
Предложили пойти в отделение, вот делать мне нечего...
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Искатель
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