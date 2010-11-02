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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1809181018111812>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:16

Re: Идея Банк

  nickvp написав:І ще, для цікавості, ще 28.05 в їх системах було видно що все сплатив (принаймні, так мені казала гарячка), а вже в цьому місяці - щось порахували по-новому

А када у вас РД, вернее, ИД?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:17

  clientage написав:
  Искатель написав:Осталось понять (кстати, а как это сделать?), по каким операциям не насчитали. И почему. Табличка в Excel есть, операции занесены.

ну только многофакторная оптимизация в Ёксель вас спасет :)

Да сижу я, сижу перед табличкой в Ёксель-моксель и с телефонной трубкой в руках. Помучал оператора, убедился, что все я рассчитал правильно, кроме... последняя операция провелась в июне, т.е., по идее, кэшбэк за нее пойдет в июньский... но все равно не пляшет (((
"Будем искать" (с. Бриллиантовая рука).
Просто имея на руках и КБО, и Нью-кард от Укрсиба, сами понимаете... некошерно, не по-свинорыльски терять на ровном месте :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:25

Re: Идея Банк

  Stringer написав:В выписке уже есть по всем картам.
тут синхронизация занимает до двух часов


На момент коли була онлайновий КБ, то у виписці в офлайні не було.

  Искатель написав:последняя операция провелась в июне, т.е., по идее, кэшбэк за нее пойдет в июньский...


Ні, тут не по проведенню, а по фактичній даті витрат, рахують кешбек.

Отримав дзвінок, наполегливо пропонували кредит готівкою під 15 %, але з комісіями. Думаю, що банки реально не мають кого кредитувати.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 11 чер, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:25

  clientage написав:
  nickvp написав:І ще, для цікавості, ще 28.05 в їх системах було видно що все сплатив (принаймні, так мені казала гарячка), а вже в цьому місяці - щось порахували по-новому

А када у вас РД, вернее, ИД?

Все по стандарту - 01 :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:27

люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?
думал эти советы об ексцель- просто шутка
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:30

  v57 написав:люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?
думал эти советы об ексцель- просто шутка


Не будьте столь критичны, некоторые товарищи от этого просто получают удовольствие :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:33

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:банки реально не мають кого кредитувати.

Дык экономики нет. Деньги тырятся из бюджета, банки как таковые вообще не понятно зачем.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:35

  antey718 написав:
  v57 написав:люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?
думал эти советы об ексцель- просто шутка


Не будьте столь критичны, некоторые товарищи от этого просто получают удовольствие :)


Если б Вы всю жизнь проработали с цифрами и табличками... Вы бы реально получали кайф от понимания нюансов.
И потом... "до этого все было нормально" (знаете анекдот про мальчика, который начал говорить в 5 лет?)
А тут еще банк наеживает на ровном месте.
Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)
Зато какой кайф я получил, общаясь с тупой горлинией Идея-банка... это что-то.
Перезванивает мне девушка по имени А. и начинает говорить: "по такому-то МСС-коду начисляется столько-то... по такому - столько-то", короче, называет тарифы Карт Бланш Вайта... Умора.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:37

  v57 написав:люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?
думал эти советы об ексцель- просто шутка

Ну допитливі миллиметражисты ток с Ёксель могут все увидеть
А свині глушат по плащадям, причем с закрытыми хлазами, нагло :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:43

  clientage написав:
  v57 написав:люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?
думал эти советы об ексцель- просто шутка

Ну допитливі миллиметражисты ток с Ёксель могут все увидеть
А свині глушат по плащадям, причем с закрытыми хлазами, нагло :mrgreen:

Подводя итог: все операции должны быть окешбечены. Но ... по факту сумма меньше. А почему? Вот в чем вопрос.
Предложили пойти в отделение, вот делать мне нечего...
Искатель
 
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