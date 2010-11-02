Додано: Чет 11 чер, 2020 17:35

antey718 написав: v57 написав: люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?

думал эти советы об ексцель- просто шутка люди, вы шо серьезно с ексцелем и трубкой проверяете эту мутотень?думал эти советы об ексцель- просто шутка



Не будьте столь критичны, некоторые товарищи от этого просто получают удовольствие Не будьте столь критичны, некоторые товарищи от этого просто получают удовольствие

Если б Вы всю жизнь проработали с цифрами и табличками... Вы бы реально получали кайф от понимания нюансов.И потом... "до этого все было нормально" (знаете анекдот про мальчика, который начал говорить в 5 лет?)А тут еще банк наеживает на ровном месте.Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)Зато какой кайф я получил, общаясь с тупой горлинией Идея-банка... это что-то.Перезванивает мне девушка по имени А. и начинает говорить: "по такому-то МСС-коду начисляется столько-то... по такому - столько-то", короче, называет тарифы Карт Бланш Вайта... Умора.