Єто могут не только лішь все (с)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:44
Re: Идея Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:47
Re: Идея Банк
Нужно глянуть нормальную/древнюю выписку по счету (не карте) в самом древнем ИБ,
там видна дата проводки.
Все, шо провелось после 31го -- попадет в КБ этого месяца\
Ну или попробуйте вынести мосХ саппорту и получить эту выписку на мыло
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:03
Виписку - на мило?
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