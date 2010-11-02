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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1809181018111812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:44

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:Дык экономики нет. Деньги тырятся из бюджета,

Єто могут не только лішь все (с)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:47

Re: Идея Банк

  Искатель написав:Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)

Нужно глянуть нормальную/древнюю выписку по счету (не карте) в самом древнем ИБ,
там видна дата проводки.
Все, шо провелось после 31го -- попадет в КБ этого месяца\
Ну или попробуйте вынести мосХ саппорту и получить эту выписку на мыло :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:03

  clientage написав:
  Искатель написав:Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)

Нужно глянуть нормальную/древнюю выписку по счету (не карте) в самом древнем ИБ,
там видна дата проводки.
Все, шо провелось после 31го -- попадет в КБ этого месяца\
Ну или попробуйте вынести мосХ саппорту и получить эту выписку на мыло :)

Виписку - на мило? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nickvp
 
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  #<1 ... 1809181018111812
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