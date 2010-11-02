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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1809181018111812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:44

Re: Идея Банк

  ukrprom2014 написав:Дык экономики нет. Деньги тырятся из бюджета,

Єто могут не только лішь все (с)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:47

Re: Идея Банк

  Искатель написав:Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)

Нужно глянуть нормальную/древнюю выписку по счету (не карте) в самом древнем ИБ,
там видна дата проводки.
Все, шо провелось после 31го -- попадет в КБ этого месяца\
Ну или попробуйте вынести мосХ саппорту и получить эту выписку на мыло :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:03

  clientage написав:
  Искатель написав:Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)

Нужно глянуть нормальную/древнюю выписку по счету (не карте) в самом древнем ИБ,
там видна дата проводки.
Все, шо провелось после 31го -- попадет в КБ этого месяца\
Ну или попробуйте вынести мосХ саппорту и получить эту выписку на мыло :)

Виписку - на мило? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:08

  clientage написав:
  Искатель написав:Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)

Нужно глянуть нормальную/древнюю выписку по счету (не карте) в самом древнем ИБ,
там видна дата проводки.
Все, шо провелось после 31го -- попадет в КБ этого месяца\
Ну или попробуйте вынести мосХ саппорту и получить эту выписку на мыло :)


:) Благодаря Вам и еще нескольким форумчанам я еще не окончательно потерял веру в людей.
На самом деле последняя операция реально попадает в июнь. И это видно в новом ИБ. Дело в том, что обратил внимание на такую интересную фишку: в О.банк мобильном все операции отображаются по дате операции. А вот в новом ИБ - по дате проводки.
Я уже вычел сумму кэшбэка по этой операции из общей суммы.

Осталось еще понять, по какой из операций не начислилось:
1) пополнение телефона через приложение My Vodafone
2) оплата за "Волю" через приложение My Volia (идет через Изипей). Эта операция у меня уже была неоднократно и окэшбэчивалась нормально.
Короче, народ, каждый страдает фигней по-своему :) Не судите строго. Возможно, что-то будет еще кому-то полезно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:27

Re: Идея Банк

  Искатель написав:А вот в новом ИБ - по дате проводки.

да, там операции собраны по дате проводки, а в описании операции есть ее дата инициализации.
Но в этом ИБ низзя увидеть оп-и в разрезе карт. Вот у меня две Білявки к одному счету, а Выписка (у Идеи это называется Событие :)) дается по счету, и через 3 мес пришлось вот выковыривать через CTRL-F отдельно номер карты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:13

  clientage написав:Ну допитливі миллиметражисты ток с Ёксель могут все увидеть
А свині глушат по плащадям, причем с закрытыми хлазами, нагло :mrgreen:

Ну да, 10к потратил, 402.50 получил.
Какой-такой иксель-муксель ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:27

Re: Идея Банк

clientage написав:
  Искатель написав:А вот в новом ИБ - по дате проводки.

да, там операции собраны по дате проводки, а в описании операции есть ее дата инициализации.
Но в этом ИБ низзя увидеть оп-и в разрезе карт. Вот у меня две Білявки к одному счету, а Выписка (у Идеи это называется Событие :)) дается по счету, и через 3 мес пришлось вот выковыривать через CTRL-F отдельно номер карты :)
Там же две выписки есть, одна из них как раз вроде по карте
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:27

  mustbe написав:
  clientage написав:Ну допитливі миллиметражисты ток с Ёксель могут все увидеть
А свині глушат по плащадям, причем с закрытыми хлазами, нагло :mrgreen:

Ну да, 10к потратил, 402.50 получил.
Какой-такой иксель-муксель ? )

Не сАгласная я! Оно то кАнеШно 10к с закрытыми глазами, да "кАвровыми бАмбардировками по плАщадям". Это даже не обсуждаеЦЦа. Но вот после этАВА все взять и в "иксель-муксель" разнести. Для порядку. И учету. Ибо как говорил Великий классик м-л-зма: "Учет и контроль — вот главная экономическая задача каждого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, каждого потребительного общества, каждого союза или комитета снабжения, каждого фабрично-заводского комитета или органа рабочего контроля вообще." Вот! :roll:
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Flamingo
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