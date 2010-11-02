Искатель написав:Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)
Нужно глянуть нормальную/древнюю выписку по счету (не карте) в самом древнем ИБ, там видна дата проводки. Все, шо провелось после 31го -- попадет в КБ этого месяца\ Ну или попробуйте вынести мосХ саппорту и получить эту выписку на мыло
Искатель написав:Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)
Нужно глянуть нормальную/древнюю выписку по счету (не карте) в самом древнем ИБ, там видна дата проводки. Все, шо провелось после 31го -- попадет в КБ этого месяца\ Ну или попробуйте вынести мосХ саппорту и получить эту выписку на мыло
Искатель написав:Впрочем, если убрать последнюю и еще одну операции - сумма начинает сходиться (а Вы сможете это сделать без Экселя?)
Нужно глянуть нормальную/древнюю выписку по счету (не карте) в самом древнем ИБ, там видна дата проводки. Все, шо провелось после 31го -- попадет в КБ этого месяца\ Ну или попробуйте вынести мосХ саппорту и получить эту выписку на мыло
Благодаря Вам и еще нескольким форумчанам я еще не окончательно потерял веру в людей. На самом деле последняя операция реально попадает в июнь. И это видно в новом ИБ. Дело в том, что обратил внимание на такую интересную фишку: в О.банк мобильном все операции отображаются по дате операции. А вот в новом ИБ - по дате проводки. Я уже вычел сумму кэшбэка по этой операции из общей суммы.
Осталось еще понять, по какой из операций не начислилось: 1) пополнение телефона через приложение My Vodafone 2) оплата за "Волю" через приложение My Volia (идет через Изипей). Эта операция у меня уже была неоднократно и окэшбэчивалась нормально. Короче, народ, каждый страдает фигней по-своему Не судите строго. Возможно, что-то будет еще кому-то полезно.
Искатель написав:А вот в новом ИБ - по дате проводки.
да, там операции собраны по дате проводки, а в описании операции есть ее дата инициализации. Но в этом ИБ низзя увидеть оп-и в разрезе карт. Вот у меня две Білявки к одному счету, а Выписка (у Идеи это называется Событие ) дается по счету, и через 3 мес пришлось вот выковыривать через CTRL-F отдельно номер карты
Искатель написав:А вот в новом ИБ - по дате проводки.
да, там операции собраны по дате проводки, а в описании операции есть ее дата инициализации. Но в этом ИБ низзя увидеть оп-и в разрезе карт. Вот у меня две Білявки к одному счету, а Выписка (у Идеи это называется Событие ) дается по счету, и через 3 мес пришлось вот выковыривать через CTRL-F отдельно номер карты
Там же две выписки есть, одна из них как раз вроде по карте
clientage написав:Ну допитливі миллиметражисты ток с Ёксель могут все увидеть А свині глушат по плащадям, причем с закрытыми хлазами, нагло
Ну да, 10к потратил, 402.50 получил. Какой-такой иксель-муксель ? )
Не сАгласная я! Оно то кАнеШно 10к с закрытыми глазами, да "кАвровыми бАмбардировками по плАщадям". Это даже не обсуждаеЦЦа. Но вот после этАВА все взять и в "иксель-муксель" разнести. Для порядку. И учету. Ибо как говорил Великий классик м-л-зма: "Учет и контроль — вот главная экономическая задача каждого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, каждого потребительного общества, каждого союза или комитета снабжения, каждого фабрично-заводского комитета или органа рабочего контроля вообще." Вот!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ