Додано: Чет 11 чер, 2020 20:31

clientage написав: Искатель написав: А вот в новом ИБ - по дате проводки. А вот в новом ИБ - по дате проводки.

да, там операции собраны по дате проводки, а в описании операции есть ее дата инициализации.

Но в этом ИБ низзя увидеть оп-и в разрезе карт. Вот у меня две Білявки к одному счету, а Выписка (у Идеи это называется Событие ) дается по счету, и через 3 мес пришлось вот выковыривать через CTRL-F отдельно номер карты да, там операции собраны по дате проводки, а в описании операции есть ее дата инициализации.Но в этом ИБ низзя увидеть оп-и в разрезе карт. Вот у меня две Білявки к одному счету, а Выписка (у Идеи это называется Событие) дается по счету, и через 3 мес пришлось вот выковыривать через CTRL-F отдельно номер карты

Ага, чи то я такий особливий, чи все ж таки в цій консерваторії все не такУ мене є операція оплати на американському сервісі перевізника 29 травня після обіду. Це п'ятниця і останній робочий день місяця.Питання - яким місяцем пройде списання?........Щось мені здається, що правильної відповіді не будеВ новому ІБ (а в старий для О-Картки мені доступу не дають) є запис від 30/05 із сумою в доларах (дата ініціалізації 29/05) і є запис від 01/06 із сумою в гривнях (дата ініціалізації все та ж - 29/05)Про всяк випадок, з кешбеку зрозуміти не виходить чи потрапила ця операція у травень чи ні - хіба що не звертати уваги на десятки копійокP.S. ну, і щоб двічі ни писати, в новому ІБ є в мене операції у валюті які відображаються у валюті і гривневого еквівалента ніде не знайдеш, є операції, які відображаються у грн, і тоді не можна знайти валютну суму, але щоб 2 записи на одну операцію, то це вперше за 5 місяців