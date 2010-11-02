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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1810181118121813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:58

  mustbe написав:
  clientage написав:Ну допитливі миллиметражисты ток с Ёксель могут все увидеть
А свині глушат по плащадям, причем с закрытыми хлазами, нагло :mrgreen:

Ну да, 10к потратил, 402.50 получил.
Какой-такой иксель-муксель ? )

Дык такое могут не то, чтобы все )
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:04

  Faceless написав:
clientage написав:
  Искатель написав:А вот в новом ИБ - по дате проводки.

да, там операции собраны по дате проводки, а в описании операции есть ее дата инициализации.
Но в этом ИБ низзя увидеть оп-и в разрезе карт. Вот у меня две Білявки к одному счету, а Выписка (у Идеи это называется Событие :)) дается по счету, и через 3 мес пришлось вот выковыривать через CTRL-F отдельно номер карты :)
Там же две выписки есть, одна из них как раз вроде по карте


Якщо є дві картки до одного рахунку - основна і додаткова, то як окремо отримати виписки для кожної не знаю. Також мав потребу розділити, то після деяких маніпуляцій в екселі розсотрував.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:31

  clientage написав:
  Искатель написав:А вот в новом ИБ - по дате проводки.

да, там операции собраны по дате проводки, а в описании операции есть ее дата инициализации.
Но в этом ИБ низзя увидеть оп-и в разрезе карт. Вот у меня две Білявки к одному счету, а Выписка (у Идеи это называется Событие :)) дается по счету, и через 3 мес пришлось вот выковыривать через CTRL-F отдельно номер карты :)

Ага, чи то я такий особливий, чи все ж таки в цій консерваторії все не так
У мене є операція оплати на американському сервісі перевізника 29 травня після обіду. Це п'ятниця і останній робочий день місяця.
Питання - яким місяцем пройде списання?
........
Щось мені здається, що правильної відповіді не буде
В новому ІБ (а в старий для О-Картки мені доступу не дають) є запис від 30/05 із сумою в доларах (дата ініціалізації 29/05) і є запис від 01/06 із сумою в гривнях (дата ініціалізації все та ж - 29/05)
Про всяк випадок, з кешбеку зрозуміти не виходить чи потрапила ця операція у травень чи ні - хіба що не звертати уваги на десятки копійок
P.S. ну, і щоб двічі ни писати, в новому ІБ є в мене операції у валюті які відображаються у валюті і гривневого еквівалента ніде не знайдеш, є операції, які відображаються у грн, і тоді не можна знайти валютну суму, але щоб 2 записи на одну операцію, то це вперше за 5 місяців :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:52

Re: Идея Банк

  nickvp написав:є запис від 30/05 із сумою в доларах (дата ініціалізації 29/05) і є запис від 01/06 із сумою в гривнях (дата ініціалізації все та ж - 29/05)
Про всяк випадок, з кешбеку зрозуміти не виходить чи потрапила ця операція у травень чи ні - хіба що не звертати уваги на десятки копійок

класс
похоже оте 2 записи как-то связаны таки с конвертацией или с DCC
Наблюдайте, держите нас у курсе дела :roll:
Думаю, таки КБ за эту операцию буде у червні :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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