Дык такое могут не то, чтобы все )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 19:58
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:04
Якщо є дві картки до одного рахунку - основна і додаткова, то як окремо отримати виписки для кожної не знаю. Також мав потребу розділити, то після деяких маніпуляцій в екселі розсотрував.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:31
Ага, чи то я такий особливий, чи все ж таки в цій консерваторії все не так
У мене є операція оплати на американському сервісі перевізника 29 травня після обіду. Це п'ятниця і останній робочий день місяця.
Питання - яким місяцем пройде списання?
........
Щось мені здається, що правильної відповіді не буде
В новому ІБ (а в старий для О-Картки мені доступу не дають) є запис від 30/05 із сумою в доларах (дата ініціалізації 29/05) і є запис від 01/06 із сумою в гривнях (дата ініціалізації все та ж - 29/05)
Про всяк випадок, з кешбеку зрозуміти не виходить чи потрапила ця операція у травень чи ні - хіба що не звертати уваги на десятки копійок
P.S. ну, і щоб двічі ни писати, в новому ІБ є в мене операції у валюті які відображаються у валюті і гривневого еквівалента ніде не знайдеш, є операції, які відображаються у грн, і тоді не можна знайти валютну суму, але щоб 2 записи на одну операцію, то це вперше за 5 місяців
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:52
Re: Идея Банк
класс
похоже оте 2 записи как-то связаны таки с конвертацией или с DCC
Наблюдайте, держите нас у курсе дела
Думаю, таки КБ за эту операцию буде у червні
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:21
Re: Идея Банк
Прикол, пополнил депо на месяц через ОБанк с белой карты за счет своих, списали 1% ну в счет кредитных залезли.
В тарифах карты ничего не нашел. Дело в копейках, но прикольно, видимо придется с банком расставаться
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:30
да есть в тарифах Білявки:
снятие своих 1%, кредитніх - 4%+
Эт ещё хорошо!
Он у Алки с КК, шо кредитные, шо свои снимаются с комисс 4%+
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:41
Причем тут снятие к открытию депозита. Ни в одном банке не видел подобного. Вот в привате снятие своих да 1% но открытие депозита без всяких поборов....
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 11 чер, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:42
Вы открывали/пополняли депо путем перевода/снятия с кредитной карты безналичных средств
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:45
Просто через обанк ... Услуга для лохов. Рассчитывал что будет как в привате с универсалам...
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:52
ну каждая банка по-своему с ума сходит
Ну в Альфе, ощАде вы вааще своими с кредитной депо не откроете
Просто есть Тарифы банки, в свободном доступе, и хотелки клиента, которые... ну не совпали с возможностями банки
... делайте хоть что-нибудь!
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