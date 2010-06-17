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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:23
Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?
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