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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:23

Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:48

  Striker написав:Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?

главное чтобы смогли без страховки оформить,т.к. именно это в Идее камень преткновения
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:31

  velvet написав:
  Striker написав:Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?

главное чтобы смогли без страховки оформить,т.к. именно это в Идее камень преткновения

При оформлении на ГЛ сказать, что без страха хочу, потом в отделении проверить. Правильно?
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Striker
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Повідомлень: 609
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Подякував: 43 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:34

  Striker написав:
  velvet написав:
  Striker написав:Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?

главное чтобы смогли без страховки оформить,т.к. именно это в Идее камень преткновения

При оформлении на ГЛ сказать, что без страха хочу, потом в отделении проверить. Правильно?

Прално
Причем грить это нуна даж до того как поздороваетесь, потому как оператор принципиально это забыват спросить
А чо КБО не хотите оформить? Там 5% на все инет-оплаты (кроме коммуналки) или Сибаса хватает?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:43

clientage
Сибаса хватает.
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Striker
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