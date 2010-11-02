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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 22:23
Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?
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Striker
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Додано: Чет 11 чер, 2020 22:48
Striker написав:
Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?
главное чтобы смогли без страховки оформить,т.к. именно это в Идее камень преткновения
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velvet
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:31
velvet написав: Striker написав:
Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?
главное чтобы смогли без страховки оформить,т.к. именно это в Идее камень преткновения
При оформлении на ГЛ сказать, что без страха хочу, потом в отделении проверить. Правильно?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
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Striker
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:34
Striker написав: velvet написав: Striker написав:
Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?
главное чтобы смогли без страховки оформить,т.к. именно это в Идее камень преткновения
При оформлении на ГЛ сказать, что без страха хочу, потом в отделении проверить. Правильно?
Прално
Причем грить это нуна даж до того как поздороваетесь, потому как оператор принципиально это забыват спросить
А чо КБО не хотите оформить? Там 5% на все инет-оплаты (кроме коммуналки) или Сибаса хватает?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:43
clientage
Сибаса хватает.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
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Striker
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:52
Striker написав:clientage
Сибаса хватает.
Счастливые люди.
У меня 3 Сибаса поз завязку каждый месяц.
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П'ят 12 чер, 2020 10:27
VLADPn
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