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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1812181318141815>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:23

Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:48

  Striker написав:Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?

главное чтобы смогли без страховки оформить,т.к. именно это в Идее камень преткновения
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:31

  velvet написав:
  Striker написав:Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?

главное чтобы смогли без страховки оформить,т.к. именно это в Идее камень преткновения

При оформлении на ГЛ сказать, что без страха хочу, потом в отделении проверить. Правильно?
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:34

  Striker написав:
  velvet написав:
  Striker написав:Что-то как-то раньше всё мимо проходил и особо не заглядывал. Смотрю, что CARD BLANCHE WHITE может заменить Б5 ТАСа, только с некоторыми доп. условиями. Ещё и кафешки 3%. Тут КБ грязными? Как с лимитами, нормально наливают?

главное чтобы смогли без страховки оформить,т.к. именно это в Идее камень преткновения

При оформлении на ГЛ сказать, что без страха хочу, потом в отделении проверить. Правильно?

Прално
Причем грить это нуна даж до того как поздороваетесь, потому как оператор принципиально это забыват спросить
А чо КБО не хотите оформить? Там 5% на все инет-оплаты (кроме коммуналки) или Сибаса хватает?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:43

clientage
Сибаса хватает.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:52

  Striker написав:clientage
Сибаса хватает.

Счастливые люди.
У меня 3 Сибаса поз завязку каждый месяц.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:03

  ukrprom2014 написав:Счастливые люди.
У меня 3 Сибаса поз завязку каждый месяц.

У меня нет десятка квартир и товары в основном беру Оплатой частями.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:25

О.Банк

Cьогодні О.Банк тихо і без попереджень налив 10к кредитного ліміту (до цього 3 місяці був ліміт 0). Аукціон невиданої щедрості? )) В минулому місяці правда було трат на 10+к. Ну що ж, дякую, кешбек тепер приємніший буде :-)
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:09

Re: Идея Банк

Мені смс про збільшення ліміту прийшов тільки зараз, але все одно - значить дивилися перші 4 місяці пільгового періоду і тільки потім наливати стали (на своє вчорашнє звернення як підставу для підняття ліміта у якості сорі-бонусу я не думаю - просто не встигли б)
Diakuiemo za Vashu loialnist! Z 12.06.2020 vash kredytnyi limit za kartkoiu O.Card zbilsheno z 12000 grn. do 32000 grn. Pryiemnyh pokupok! Info 0800500535
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:49

Re: Идея Банк

Неожиданно Идея с 0 подняла кред. лимит до 10К по О-карте. Один раз потестил на нексте за свои ничего не было и на полке карта лежала. Хотя нашел сейчас опцию, активация кэшбэка в приложении и она была выключена... Чего-то раньше ее не замечал. Надо будет на нексте еще раз потестить, хотя вроде тут писали, что за некст не дают?
З.Ы. уже нашел за некст (4900) - фигвам (с).
ol_zy
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