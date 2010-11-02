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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:12
Striker написав: ukrprom2014 написав:
Счастливые люди.
У меня 3 Сибаса поз завязку каждый месяц.
У меня нет десятка квартир и товары в основном беру Оплатой частями.
Дык все виртуально.
Кто ж проверит сколько их у Вас есть
В основном легенда принимается на веру со слов.
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:20
ol_zy написав:
за некст не дают?
Правильно писали, за комуналку не дают.
Юзайте НььКард Укрсиба.
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- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1702
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
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П'ят 12 чер, 2020 13:31
la9
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