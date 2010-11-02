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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:12

  Striker написав:
  ukrprom2014 написав:Счастливые люди.
У меня 3 Сибаса поз завязку каждый месяц.

У меня нет десятка квартир и товары в основном беру Оплатой частями.

Дык все виртуально.
Кто ж проверит сколько их у Вас есть :)
В основном легенда принимается на веру со слов.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1702
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:20

Re: Идея Банк

  ol_zy написав:за некст не дают?

Правильно писали, за комуналку не дают.
Юзайте НььКард Укрсиба.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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