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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1813181418151816>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:12

  Striker написав:
  ukrprom2014 написав:Счастливые люди.
У меня 3 Сибаса поз завязку каждый месяц.

У меня нет десятка квартир и товары в основном беру Оплатой частями.

Дык все виртуально.
Кто ж проверит сколько их у Вас есть :)
В основном легенда принимается на веру со слов.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:20

Re: Идея Банк

  ol_zy написав:за некст не дают?

Правильно писали, за комуналку не дают.
Юзайте НььКард Укрсиба.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:18

  ol_zy написав:Неожиданно Идея с 0 подняла кред. лимит до 10К по О-карте. Один раз потестил на нексте за свои ничего не было и на полке карта лежала. Хотя нашел сейчас опцию, активация кэшбэка в приложении и она была выключена... Чего-то раньше ее не замечал. Надо будет на нексте еще раз потестить, хотя вроде тут писали, что за некст не дают?
З.Ы. уже нашел за некст (4900) - фигвам (с).

Та опция отключается автоматом при следующем входе. Не понятно, влияет ли она на получение кешбека или нет.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:46

  clientage написав:Нужно глянуть нормальную/древнюю выписку по счету (не карте) в самом древнем ИБ,
там видна дата проводки.
Все, шо провелось после 31го -- попадет в КБ этого месяца\

Неа. КБ у Идеи начисляется по дате авторизации. Проверено лично.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:07

Re: Идея Банк

Ну вооот, порушили все наши убеждения )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:12

чет активноть ветки выросла
может окарту уже дают неновым?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:32

  Bosstone написав:Та опция отключается автоматом при следующем входе. Не понятно, влияет ли она на получение кешбека или нет.

Спрашивал в поддержке - сказали что кешбек врубается автоматом, опция не при чём
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:57

  ukrprom2014 написав:
  ol_zy написав:за некст не дают?

Правильно писали, за комуналку не дают.
Юзайте НььКард Укрсиба.

Это само собой, но мало :)
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:10

Если мне нужна КБ White и через 3-4 месяца КБО, не будет потом проблем с получением второй?
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    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:41

Re: Идея Банк

Вітаю! Чи оформляв хтось депозит "До Миколая" перед Новим роком? Чи дає зняти кошти в ІБ у день закінчення строку депозиту?
movnyk
 
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