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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:12
Striker написав: ukrprom2014 написав:
Счастливые люди.
У меня 3 Сибаса поз завязку каждый месяц.
У меня нет десятка квартир и товары в основном беру Оплатой частями.
Дык все виртуально.
Кто ж проверит сколько их у Вас есть
В основном легенда принимается на веру со слов.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:20
ol_zy написав:
за некст не дают?
Правильно писали, за комуналку не дают.
Юзайте НььКард Укрсиба.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:18
ol_zy написав:
Неожиданно Идея с 0 подняла кред. лимит до 10К по О-карте. Один раз потестил на нексте за свои ничего не было и на полке карта лежала. Хотя нашел сейчас опцию, активация кэшбэка в приложении и она была выключена... Чего-то раньше ее не замечал. Надо будет на нексте еще раз потестить, хотя вроде тут писали, что за некст не дают?
З.Ы. уже нашел за некст (4900) - фигвам (с).
Та опция отключается автоматом при следующем входе. Не понятно, влияет ли она на получение кешбека или нет.
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Bosstone
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:46
clientage написав:
Нужно глянуть нормальную/древнюю выписку по счету (не карте) в самом древнем ИБ,
там видна дата проводки.
Все, шо провелось после 31го -- попадет в КБ этого месяца\
Неа. КБ у Идеи начисляется по дате авторизации. Проверено лично.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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1
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:07
Ну вооот, порушили все наши убеждения )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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2
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:12
чет активноть ветки выросла
может окарту уже дают неновым?
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v57
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:32
Bosstone написав:
Та опция отключается автоматом при следующем входе. Не понятно, влияет ли она на получение кешбека или нет.
Спрашивал в поддержке - сказали что кешбек врубается автоматом, опция не при чём
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Ivanhoe
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:57
ukrprom2014 написав: ol_zy написав:
за некст не дают?
Правильно писали, за комуналку не дают.
Юзайте НььКард Укрсиба.
Это само собой, но мало
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ol_zy
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:10
Если мне нужна КБ White и через 3-4 месяца КБО, не будет потом проблем с получением второй?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
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Striker
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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:41
Вітаю! Чи оформляв хтось депозит "До Миколая" перед Новим роком? Чи дає зняти кошти в ІБ у день закінчення строку депозиту?
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movnyk
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