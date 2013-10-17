RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1813181418151816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:52

Re: Идея Банк

Сколько кредиток здесь можно иметь одновременно?
Bosstone
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 21.04.10
Подякував: 602 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:01

Bosstone
Две.
Vorlon
 
Повідомлень: 8412
З нами з: 14.06.13
Подякував: 414 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:06

Отнес вчера в отделение заяву с просьбой объяснить, как начисляли кэшбэк за май. Посмотрим, что из этого будет. Возможно, загадка будет разгадана. А может, и нет.
В любом случае, им ничего не стоит сделать расшифровку по операциям...

Потому как, имея на руках и КБО, и Нью кард от Укрсиба, уже начинаешь задумываться, чем лучше платить.
Искатель
 
Повідомлень: 3863
З нами з: 22.02.16
Подякував: 581 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
4
4
  #<1 ... 1813181418151816
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 47, 48, 49
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
489 78070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 08:35
miltador
Альфа-Банк 1 ... 8679, 8680, 8681
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86809 10185496
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 08:31
stryzhko
А-Банк 1 ... 1649, 1650, 1651
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16500 2286169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 08:11
Искатель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (490)
16.06.2020 08:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.