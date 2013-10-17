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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:52
Re: Идея Банк
Сколько кредиток здесь можно иметь одновременно?
Додано: Вів 16 чер, 2020 08:06
Отнес вчера в отделение заяву с просьбой объяснить, как начисляли кэшбэк за май. Посмотрим, что из этого будет. Возможно, загадка будет разгадана. А может, и нет.
В любом случае, им ничего не стоит сделать расшифровку по операциям...
Потому как, имея на руках и КБО, и Нью кард от Укрсиба, уже начинаешь задумываться, чем лучше платить.
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:29
Искатель
4<5, вывод очевиден.
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:38
ukrprom2014
За кредитные 4+1=5, вывод не вполне очевиден. Укрсиб больше для коммуналки и то только на первый год
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