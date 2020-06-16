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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:52

Re: Идея Банк

Сколько кредиток здесь можно иметь одновременно?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:01

Bosstone
Две.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:06

Отнес вчера в отделение заяву с просьбой объяснить, как начисляли кэшбэк за май. Посмотрим, что из этого будет. Возможно, загадка будет разгадана. А может, и нет.
В любом случае, им ничего не стоит сделать расшифровку по операциям...

Потому как, имея на руках и КБО, и Нью кард от Укрсиба, уже начинаешь задумываться, чем лучше платить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:29

Искатель
4<5, вывод очевиден.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:38

ukrprom2014
За кредитные 4+1=5, вывод не вполне очевиден. Укрсиб больше для коммуналки и то только на первый год :idea:
Vorlon
 
Повідомлень: 8414
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:22

  ukrprom2014 написав:Искатель
4<5, вывод очевиден.

для покупок в валюте идея однозначно, курс на 1-2% лучше + тут кредитные.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 552
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:22

Лучше 4+5
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 06:57

  Искатель написав:Отнес вчера в отделение заяву с просьбой объяснить, как начисляли кэшбэк за май. Посмотрим, что из этого будет. Возможно, загадка будет разгадана. А может, и нет.
В любом случае, им ничего не стоит сделать расшифровку по операциям...

Потому как, имея на руках и КБО, и Нью кард от Укрсиба, уже начинаешь задумываться, чем лучше платить.

Получил расшифровку. Расскажу, возможно, будет полезно, чтобы не наступить на мои грабли.

Итак, у них все начислено правильно. Как так? Рассказываю.
Во-первых, все кэшбэки начисляются по дате авторизации. Я специально на этом делаю акцент, т.к. спрашивал тут, и были разные мнения. Теперь я это увидел четко (одна операция - в последний день месяца).
Во-вторых, здесь сначала проводятся доходные операции, а потом расходные.
Что в итоге вышло?
У меня были три расходных операции(оплаты) - две 26.05., одна 28.05. И 28.05. я гасил задолженность по КБО (чтобы не платить 25 грн). Так вот все три операции прошли "за власні кошти" (в расшифровке кэшбэка это четко видно),т.е. вместо 5% грязными начислились 2% грязными. Вот почему возникла разница в моих подсчетах и банковских.

Теперь возникает вопрос:
1. Как получить нормальную выписку, чтобы понять, какие средства сейчас на карте - свои или кредитные?
2. Как второй раз не наступить на эти же грабли.

Да, в подобной ситуации однозначно Нью Кард от Укрсиба рулит.
Но, как верно подметил guntherhouse777, лучше использовать обе карты :) Но нарываться на 2% при возможных 5% - не хочется.
Искатель
 
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