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Додано: Пон 15 чер, 2020 18:52
Re: Идея Банк
Сколько кредиток здесь можно иметь одновременно?
Додано: Вів 16 чер, 2020 08:06
Отнес вчера в отделение заяву с просьбой объяснить, как начисляли кэшбэк за май. Посмотрим, что из этого будет. Возможно, загадка будет разгадана. А может, и нет.
В любом случае, им ничего не стоит сделать расшифровку по операциям...
Потому как, имея на руках и КБО, и Нью кард от Укрсиба, уже начинаешь задумываться, чем лучше платить.
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:29
Искатель
4<5, вывод очевиден.
Додано: Вів 16 чер, 2020 10:38
ukrprom2014
За кредитные 4+1=5, вывод не вполне очевиден. Укрсиб больше для коммуналки и то только на первый год
Додано: Вів 16 чер, 2020 13:22
Додано: Сер 17 чер, 2020 06:57
Получил расшифровку. Расскажу, возможно, будет полезно, чтобы не наступить на мои грабли.
Итак, у них все начислено правильно. Как так? Рассказываю.
Во-первых, все кэшбэки начисляются по дате авторизации. Я специально на этом делаю акцент, т.к. спрашивал тут, и были разные мнения. Теперь я это увидел четко (одна операция - в последний день месяца).
Во-вторых, здесь сначала проводятся доходные операции, а потом расходные.
Что в итоге вышло?
У меня были три расходных операции(оплаты) - две 26.05., одна 28.05. И 28.05. я гасил задолженность по КБО (чтобы не платить 25 грн). Так вот все три операции прошли "за власні кошти" (в расшифровке кэшбэка это четко видно),т.е. вместо 5% грязными начислились 2% грязными. Вот почему возникла разница в моих подсчетах и банковских.
Теперь возникает вопрос:
1. Как получить нормальную выписку, чтобы понять, какие средства сейчас на карте - свои или кредитные?
2. Как второй раз не наступить на эти же грабли.
Да, в подобной ситуации однозначно Нью Кард от Укрсиба рулит.
Но, как верно подметил guntherhouse777, лучше использовать обе карты Но нарываться на 2% при возможных 5% - не хочется.
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:06
Искатель чтобы не наступить на грабли надо чтобы погашения и траты были разнесены по времени минимум на 2 дня. Если гаситесь в конце месяца, то после этого до начала нового месяца уже лучше ничего не покупать (платить Сибом). То есть в вашем случае на май график должен был быть таким: траты с 1 по 26 (а лучше и по 25), погашение 28, а 29-31 карта на полке. Как-то так.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:10
Искатель
+ за труд.
тож эту онлайн захотелось
скажите, а там только две засады
-отказаться от страховки и
-вывести в 0 на начало месяца?
или почитать, где уже разжевано
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