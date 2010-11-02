Додано: Сер 17 чер, 2020 06:57

Искатель написав: Отнес вчера в отделение заяву с просьбой объяснить, как начисляли кэшбэк за май. Посмотрим, что из этого будет. Возможно, загадка будет разгадана. А может, и нет.

В любом случае, им ничего не стоит сделать расшифровку по операциям...



Потому как, имея на руках и КБО, и Нью кард от Укрсиба, уже начинаешь задумываться, чем лучше платить. Отнес вчера в отделение заяву с просьбой объяснить, как начисляли кэшбэк за май. Посмотрим, что из этого будет. Возможно, загадка будет разгадана. А может, и нет.В любом случае, им ничего не стоит сделать расшифровку по операциям...Потому как, имея на руках и КБО, и Нью кард от Укрсиба, уже начинаешь задумываться, чем лучше платить.

Получил расшифровку. Расскажу, возможно, будет полезно, чтобы не наступить на мои грабли.Итак, у них все начислено правильно. Как так? Рассказываю.Во-первых,Я специально на этом делаю акцент, т.к. спрашивал тут, и были разные мнения. Теперь я это увидел четко (одна операция - в последний день месяца).Во-вторых, здесь сначала проводятся доходные операции, а потом расходные.Что в итоге вышло?У меня были три расходных операции(оплаты) - две 26.05., одна 28.05. И 28.05. я гасил задолженность по КБО (чтобы не платить 25 грн). Так вот все три операции прошли "за власні кошти" (в расшифровке кэшбэка это четко видно),т.е. вместо 5% грязными начислились 2% грязными. Вот почему возникла разница в моих подсчетах и банковских.Теперь возникает вопрос:1. Как получить нормальную выписку, чтобы понять, какие средства сейчас на карте - свои или кредитные?2. Как второй раз не наступить на эти же грабли.Да, в подобной ситуации однозначно Нью Кард от Укрсиба рулит.Но, как верно подметил guntherhouse777, лучше использовать обе картыНо нарываться на 2% при возможных 5% - не хочется.