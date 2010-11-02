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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:33
Якщо комусь цікаво взнати перебіг мого кейсу щодо неправильного зарахованого поповнення і відповідно випадання із пільгового періоду. Учора телефонувала одна пані, яка прямим текстом сказала, що це помилка їхнього софту і виправити її руками в них немає ніякої можливості і що я повинен чекати. Ще там було багато слів,що ваш випадок є унікальним і завдання розробникам вже передано і на контролі.... Було сказано, що проект О-Карта - ще новий і тому помилки можливі. Буль ласка, зрозумійте це.
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Із візуального поки що бачу, що мінімальний обов'язковий платіж змінився із 600 з чимось грн на 0. Щось там коїться, а от що буде видно пізніше
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nickvp
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:43
v57 читать надо всю ветку. И в 0 выводить - это по желанию. Доказано, что если взять к примеру лимит в 20К - то проще заплатить 25грн. абонки +несколько гривен с копейками комиса, но первый месяц работать с первыми 10к, а второй - со вторыми, гася только траты прошлого месяца на РД, при этом имея постоянный долг в 10к и палаллельно получая % держа 10 к на депо (даже если положить под 10% годовых получается 67 грн. чистыми в месяц, что с лихвой перекрывает абонку и комис).
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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