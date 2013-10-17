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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1814181518161817

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:33

Re: Идея Банк

Якщо комусь цікаво взнати перебіг мого кейсу щодо неправильного зарахованого поповнення і відповідно випадання із пільгового періоду. Учора телефонувала одна пані, яка прямим текстом сказала, що це помилка їхнього софту і виправити її руками в них немає ніякої можливості і що я повинен чекати. Ще там було багато слів,що ваш випадок є унікальним і завдання розробникам вже передано і на контролі.... Було сказано, що проект О-Карта - ще новий і тому помилки можливі. Буль ласка, зрозумійте це. :mrgreen: ...
Із візуального поки що бачу, що мінімальний обов'язковий платіж змінився із 600 з чимось грн на 0. Щось там коїться, а от що буде видно пізніше
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:37

  Flamingo написав:Искатель чтобы не наступить на грабли надо чтобы погашения и траты были разнесены по времени минимум на 2 дня. Если гаситесь в конце месяца, то после этого до начала нового месяца уже лучше ничего не покупать (платить Сибом). То есть в вашем случае на май график должен был быть таким: траты с 1 по 26 (а лучше и по 25), погашение 28, а 29-31 карта на полке. Как-то так.

А еще лучще при суммах задолженности от 2,5К забить на те 25 грн., и гасить ее в следующем месяце, т.к. доход от деопзита (15% например на КОКО дебитке) перекроет 25 грн. :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:43

v57 читать надо всю ветку. И в 0 выводить - это по желанию. Доказано, что если взять к примеру лимит в 20К - то проще заплатить 25грн. абонки +несколько гривен с копейками комиса, но первый месяц работать с первыми 10к, а второй - со вторыми, гася только траты прошлого месяца на РД, при этом имея постоянный долг в 10к и палаллельно получая % держа 10 к на депо (даже если положить под 10% годовых получается 67 грн. чистыми в месяц, что с лихвой перекрывает абонку и комис).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:42

  Flamingo написав:v57 читать надо всю ветку. И в 0 выводить - это по желанию. Доказано, что если взять к примеру лимит в 20К - то проще заплатить 25грн. абонки +несколько гривен с копейками комиса, но первый месяц работать с первыми 10к, а второй - со вторыми, гася только траты прошлого месяца на РД, при этом имея постоянный долг в 10к и палаллельно получая % держа 10 к на депо (даже если положить под 10% годовых получается 67 грн. чистыми в месяц, что с лихвой перекрывает абонку и комис).

Эт если удасться отказаться от страховки
Потому как страх 1% начисляют на сумму задолженности на РД
Т.е. нуна просить 20К лимиту, и если втулят страх, то накатать заяву на установление лимита 10К,.. бурча себе под нос какие они сво :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:01

Re: Идея Банк

  clientage написав:Эт если удасться отказаться от страховки
Потому как страх 1% начисляют на сумму задолженности на РД
Т.е. нуна просить 20К лимиту, и если втулят страх, то накатать заяву на установление лимита 10К,.. бурча себе под нос какие они сво

Да вы правы - отсутствие страха является обязательным условием. Но я когда за картой приходил, так они мало того что мне по моей заявке на КБО без страха пытались всучить карту со страхом так еще и Блу :shock: . Пришлом мадам со Львова долго и нудно обИснять по телеПону что я не осел, и заказывал именно КБО и именно без страха. А на ее "так мне теперь надо протокол кредитного комитета переделывать" ответил: "А в чем проблема? А это займет от 40 мин. до часа? Ну ничё - я подожду".
Кстати как тут писали - дать не то, что изначально заказывал - это у идеи корпоративная забава такая. По принципу "а вдруг клиент не заметит и прокатит". Так что с идеей надо держать ухо востро и Щитильнее читать, что подписываешь
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:11

перехотелось :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 11:47

Re: Идея Банк

v57 написав:перехотелось :)
Парибас закончит акции- и снова будет актуальна, даже со страховкой. Пусть пока полежит, может предложат отключить страховку.
lel
 
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